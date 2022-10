Nova Odessa realiza ‘Dia D’ da multivacinação neste sábado

Ação ocorre até as 15h30 nas UBSs do Centro, Jardim São Jorge, Jardim São Manoel e Jardim Alvorada

UBS Jardim Alvorada é uma das que recebem a iniciativa - Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A Prefeitura de Nova Odessa realiza hoje o “Dia D” da campanha de multivacinação de crianças e adolescentes, além da imunização contra a poliomielite e Covid-19, esta última disponível para todo morador da cidade com idade acima dos 3 anos. A ação acontece das 8h às 15h30 nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Centro, Jardim São Jorge, Jardim São Manoel e Jardim Alvorada.

De acordo com a administração, o objetivo é aumentar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes que deixaram de tomar os imunizantes previstos no calendário nacional. A vacinação contra a poliomielite é destinada para crianças menores de 5 anos. Já a multivacinação é para crianças e adolescentes menores de 15 anos.

No caso da vacinação contra a Covid-19, o público-alvo inclui crianças com idades a partir dos 3 anos (1ª dose), bem como o 2º reforço (a 4ª dose no geral) para todos os moradores com 30 anos ou mais.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No caso da multivacinação e da vacinação contra a poliomielite, serão atendidas crianças e adolescentes menores de 15 anos que ainda não foram vacinados ou que estão com o esquema vacinal incompleto.

“Pedimos a colaboração dos pais ou responsáveis pelas crianças e adolescentes para que compareçam neste ‘Dia D’. É muito importante que levem a caderneta, bem como os comprovantes de imunização contra a Covid, para análise da equipe”, disse o secretário de Saúde, Silvio Corsini.