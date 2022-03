As aulas fazem parte da programação do Mês da Mulher

Nova Odessa realiza cursos gratuitos de automaquiagem nesta terça-feira (15), em três horários, no auditório do Paço Municipal, na Avenida João Pessoa. As aulas fazem parte da programação do Mês da Mulher.

Curso de automaquinagem gratuito faz parte da programação do Mês da Mulher – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

As turmas serão divididas em três horários: das 11h às 12h, das 12h às 13h e das 13h às 14h. As inscrições devem ser feitas no próprio Paço Municipal momentos antes da aula começar.

A oficina acontece numa parceria do Fundo Social de Solidariedade e da Diretoria de Promoção Social da Prefeitura com a consultora Gabriela Gomes, da Mary Key.