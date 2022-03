Nova Odessa quer ceder campo do Progresso à iniciativa privada

A Prefeitura de Nova Odessa quer ceder à iniciativa privada o Estádio Municipal Natal Gazzetta, mais conhecido como campo do Progresso, no Centro da cidade. A concessão será realizada se os parlamentares aprovarem o projeto de lei que foi encaminhado pelo Executivo à câmara no último dia 11.

A justificativa da administração municipal para a concessão é que o local precisa de obras de infraestrutura, inclusive para a obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Para realizar todas as obras necessárias no estádio com recursos próprios, seriam necessários investimentos que podem ficar entre R$ 3 milhões e R$ 4 milhões.

De acordo com o documento, que ainda não foi votado, o estádio é uma área de esportes amplamente conhecida em toda região, “mas que carece de urgentes investimentos financeiros, dos quais o município não dispõe em sua totalidade, inclusive para que preencha todos os requisitos de acessibilidade e segurança e tenha deferido o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, sem o qual aquele lugar não possui condições de recepcionar jogos ou eventos públicos”, trouxe trecho do projeto apresentado.

A concessão seria feita na modalidade de concorrência pública, cujo prazo será de cinco anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, caso haja interesse da prefeitura e da iniciativa privada.

Em contrapartida, o concessionário poderá alugar o espaço do estádio para publicidade, exploração de atividades de bar e lanchonete, ou ainda para atividades esportivas particulares.

Para obter a concessão, é necessário que o clube ou empresa interessada realize as obras e investimentos no local, a partir de um projeto aprovado pelo município.