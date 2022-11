Nova Odessa quer ajuda de Tarcísio de Freitas para combater enchentes

O prefeito Leitinho (PSD), de Nova Odessa), pretende pedir pelo menos R$ 11,2 milhões em recursos ao governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Esse valor inclui R$ 7 milhões para obras contra alagamento na Avenida Ampélio Gazzetta e R$ 2 milhões para construção de um prédio próprio para o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.

Segundo a prefeitura, são pedidos que deverão ser reforçados por Leitinho em eventual encontro entre Tarcísio e os prefeitos da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Avenida Ampélio Gazzetta é ponto de alagamentos em Nova Odessa – Foto: Arquivo / Liberal

Conforme o LIBERAL noticiou na última quarta-feira, a Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) já convidou o governador eleito a fazer essa reunião, mas ainda aguarda uma resposta da equipe dele. O convite veio após sugestão do prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV).

A princípio, o Corpo de Bombeiros, que ainda iniciará suas atividades em Nova Odessa, vai trabalhar em um espaço locado pela prefeitura. No entanto, a ideia é que a unidade, num segundo momento, funcione em um prédio próprio.

No caso do combate aos alagamentos na Ampélio Gazzetta, o Executivo informou que reivindica a instalação de aduelas em dois pontos “críticos” de drenagem, no cruzamento com a Rua Fioravante Martins e no limite com Sumaré, respectivamente.

Essas obras sanariam “de vez o problema dos alagamentos em momentos de fortes chuvas nestes locais”, aponta a prefeitura.

O governo também quer R$ 1,2 milhão para a construção do Centro de Convivência da Melhor Idade na região do Jardim São Jorge e R$ 1 milhão para realização de recapeamento nas principais ruas e avenidas, além de um valor ainda indefinido para a recuperação do Parque Ecológico Isidoro Bordon.

De acordo com o Executivo, Leitinho ainda vai pedir, novamente, a criação de um hospital regional para atendimento prioritário dos municípios a oeste da RMC, como Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara d’Oeste.