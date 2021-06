Nova Odessa promove mutirão de vacinação contra Covid-19 no fim de semana

A Prefeitura de Nova Odessa promove um mutirão de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (19) e domingo (20). A realização da campanha será no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, localizado na Rua João Bassora, 500.

Serão atendidas pessoas de 50 a 59 anos em geral e pessoas com comorbidades ou doenças crônicas acima de 18 anos que perderam o período reservado a este grupo.

No sábado (19), o atendimento será das 8h às 15h, com entrega de senhas limitadas de acordo com a capacidade de atendimento do local. Já no domingo (20), o atendimento será das 8h às 12h.

Prefeitura irá realizar mutirão de vacinação no fim de semana – Foto: Divulgação

A equipe da Saúde reforçou o pedido para que todos que serão vacinados a partir de agora, de todos os grupos, façam o pré-cadastro no site Vacina Já, do Governo do Estado. Apesar de não ser obrigatório, o pré-cadastro agiliza o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera de todos.

Vacinação em dias úteis

Durante os dias úteis, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Nova Odessa seguem vacinando, das 8h às 15h45, os profissionais da Rede de Educação com o QR Code emitido pelo sistema online do Governo do Estado (vacinaja.educacao.sp.gov.br), grávidas e puérperas acima de 18 anos.

Já os adultos de 50 a 59 anos devem comparecer ao local no dia da semana reservado para seu mês de nascimento:

quem nasceu em janeiro, fevereiro ou março será vacinado às segundas-feiras;

quem nasceu em abril, maio e junho às terças;

os nascidos em julho e agosto às quartas;

os de setembro e outubro às quintas;

e nascidos em novembro e dezembro às sextas-feiras.

Segundo a administração, a regra é válida para evitar aglomerações nos postos de saúde. Os profissionais da Educação, grávidas e puérperas que buscam as UBSs não precisam seguir tais restrições.