Nova Odessa promove mutirão de vacinação contra a Covid neste sábado

Ação acontece nas UBSs do Jardim São Jorge e do Jardim São Manoel

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa realiza neste sábado (19) mais um mutirão de imunização contra o coronavírus. Desta vez, os plantões acontecerão nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Jardim São Jorge, na Rua São Paulo, 65, e do Jardim São Manoel, na Rua Sigesmundo Anderman, 731, das 7h30 às 15h30.

Mutirão acontece das 7h30 às 15h30 – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A ação acontece para incentivar a população a vacinar as crianças, completar o esquema vacinal de adolescentes e adultos ou tomar a dose de reforço, no caso dos adultos.

A campanha de vacinação contra a Covid-19 prossegue diariamente em todas as UBSs para todas as faixas etárias atualmente contempladas no programa.

Até a última segunda-feira (14), haviam sido utilizadas 115.562 doses das vacinas, com 97,06% da população novaodessense com 12 anos ou mais já com o esquema vacinal completo (duas doses). Além disso, 20.719 pessoas já tomaram a dose de reforço.

Já do público infantil, último grupo incluído na campanha nacional de imunização, haviam sido vacinadas 1.952 crianças de 5 a 11 anos até a última sexta-feira (11).

É imprescindível levar às UBSs, durante a semana ou nos mutirões de sábado, a documentação pessoal e o comprovante de endereço, bem como a caderneta de vacinação para quem vai tomar a segunda dose ou a dose de reforço.

A recomendação da Secretaria de Saúde é para que todos que ainda não tomaram a primeira ou que estão com a segunda dose atrasada, bem como aqueles que já podem tomar a dose de reforço, ou até mesmo o “segundo reforço” exclusivo para os pacientes imunossuprimidos, procurem a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, reforçando a proteção contra casos graves e fatais da doença, ou participe do mutirão deste sábado.

No caso das crianças, a imunização é feita mediante cadastramento no site http://vacina.novaodessa.sp.gov.br/ e agendamento prévio informado pela equipe da Unidade de referência da criança por telefone. O CPF da criança é documento essencial para o atendimento.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti