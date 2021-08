Nova Odessa promove edição gratuita de bazar beneficente nesta quarta

O Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa promove nesta quarta-feira (11) a quarta edição do Bazar Beneficente. A ação acontece no Clube da Melhor Idade, das 8h às 15h, na Rua Heitor Penteado, 199, no Centro.

O evento é aberto a todos os moradores de Nova Odessa que se encontram em situação de vulnerabilidade. Cada pessoa pode retirar gratuitamente até oito peças, enquanto durar o estoque.

Serão ofertadas cerca de 2 mil peças de roupas que foram arrecadadas pelo fundo no primeiro semestre do ano – Foto:

O evento reúne peças usadas de vestuário que foram doadas pela comunidade em diversas ações realizadas ao longo do primeiro semestre pelo Fundo Social e Diretoria de Promoção Social do Município, como os Drive-Thrus Solidários e a Campanha Inverno Solidário.

De acordo com o Fundo Social, serão disponibilizados aproximadamente 2 mil itens de vestuário que ainda estão em estoque.

Na primeira edição do evento, realizada dias 12 e 13 de julho, em torno de 150 pessoas passaram pelo local e retiraram cerca de 1.200 peças. Já a segunda edição, que aconteceu dia 28 de julho, beneficiou aproximadamente 80 pessoas, com cerca de 700 peças retiradas. No último dia 4 de agosto, a terceira edição atendeu por volta de 70 pessoas e distribuiu em torno de 600 peças.

Parte do estoque também foi utilizada no abrigamento temporário de pessoas em situação de rua promovido nas últimas duas semanas em parceria com a casa abrigo do Projeto Mais, uma das entidades parceiras do Município nesta ação emergencial.