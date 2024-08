Nova Odessa promove desfile de 7 de Setembro em novo local: o Parque das Crianças

A Prefeitura de Nova Odessa anunciou nesta semana que vai realizar novamente o Desfile Cívico de 7 de Setembro, em celebração aos 202 anos da Independência do Brasil.

O tema escolhido pelo município do desfile neste ano é “Brasil de Todos e para Todos” – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

Segundo a administração, o local escolhido neste ano é o trecho da Avenida Brasil situado em frente ao recém-inaugurado Parque Municipal das Crianças, na altura do Parque Fabrício. A concentração está marcada às 8 horas.

Uma novidade será a presença da unidade de Nova Odessa do Corpo de Bombeiros, inaugurada em 2023 na Avenida São Gonçalo. O tema escolhido pelo município neste ano é “Brasil de Todos e para Todos.”

Além do Corpo de Bombeiros, estão confirmadas as presenças das creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental 1 da rede municipal, da Polícia Civil, Polícia Militar, GCM (Guarda Civil Municipal), bombeiros civis voluntários, Coden Ambiental S/A, APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), SOS/Seano (Serviço de Orientação e Solidariedade/Serviço Educacional do Adolescente de Nova Odessa), escolinhas municipais de esportes, veículos antigos e, fechando o desfile, do Clube de Cavaleiros da cidade.

Retomado pela Prefeitura em 2023, o desfile do ano passado também foi realizado na Avenida Brasil, mas na altura do Jardim Marajoara, e teve público de mais de 2 mil pessoas, de acordo com a administração.