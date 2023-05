Nova Odessa promove campanha de multivacinação neste sábado

Serão aplicadas todas as vacinas do Calendário Nacional para crianças e adolescentes, além de imunizantes contra gripe comum e Covid-19

O município de Nova Odessa promove hoje um mutirão de vacinação na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim São Francisco. Das 7 às 12h, serão aplicadas todas as vacinas do Calendário Nacional para crianças e adolescentes, além de imunizantes contra gripe comum e Covid-19.

A Secretaria de Saúde irá realizar campanhas de vacinação aos sábados até o mês de agosto. As ações tiveram início no dia 6 deste mês e são realizadas em uma nova unidade a cada semana.

“Nossas equipes realizam os ‘mutirões’ de vacinação de crianças, adolescentes e adultos aos sábados, já que nosso intuito é atualizar a caderneta vacinal dos moradores, ou seja, queremos cobrir o máximo possível da população”, explicou a secretária Jaqueline Serrano.

O município ressalta ainda que a vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19 está disponível para todos os moradores com 18 anos ou mais. Crianças com mais de 3 anos podem receber a 1ª e 2ª dose, enquanto adolescentes a partir dos 12 anos podem receber até a 3ª dose. Os bebês estão sendo vacinados com as vacinas Pfizer pediátrica, Pfizer baby e CoronaVac.

