Nova Odessa prevê volta das aulas presenciais em 3 de maio

A Prefeitura de Nova Odessa prevê para 3 de maio o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino. A decisão foi adotada após o Estado de São Paulo sair da fase emergencial e passar para fase vermelha, que permite até 35% de estudantes em aulas presenciais. As atividades serão retomadas com revezamento no ensino virtual, para não ultrapassar o limite permitido.

O ano letivo teve início na rede municipal em 10 de fevereiro de forma remota. A resolução sobre o retorno das aulas presenciais será publicada em Diário Oficial nesta quarta-feira (14).

De acordo com o Secretário de Educação de Nova Odessa, José Jorge Teixeira, as aulas serão retomadas desde que não haja nenhum impedimento por parte do governo de São Paulo, levando em conta a situação epidemiológica da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo ele, quando as aulas presenciais retornarem, além da necessidade do uso de máscaras e higienização das mãos, outras mudanças serão incorporadas à rotina escolar e a adoção de atividades de cunho socioeducativo e de acolhimento vão se tornar mais frequentes.

“A Secretaria está tomando todos os cuidados sanitários e de aquisição de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para todos os professores e servidores que atuam nas escolas da Rede Municipal. Estamos também tomando os devidos cuidados no que diz respeito ao acolhimento, ao cuidado e o ‘saber escutar’ os anseios e dúvidas dos nossos estudantes. Por isso, criamos o Protocolo Afetivo, trabalhado junto aos nossos docentes, garantindo um retorno com o menor número de traumas possíveis”, explicou o secretário.

Os coordenadores pedagógicos vão manter contato remoto semanal com os professores e educadores de desenvolvimento infantil, verificando o andamento do trabalho pedagógico.

Já os conselhos de classe e as reuniões de pais previstos no calendário escolar para os dias 29 e 30 de abril serão reprogramadas para o final do semestre.

“As escolas receberão mais informações sobre essas mudanças ao logo do mês, por meio das equipes pedagógicas e das diretorias de Educação Infantil e Ensino Fundamental”, afirmou o secretário.

A rede municipal de Nova Odessa possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental I, e conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio e atende a cerca de 5,6 mil alunos.