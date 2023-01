Nova Odessa pretende abrir 100 vagas em concurso para a área da educação

Um projeto de lei para criação de 100 vagas em concurso para profissionais da área de educação será encaminhada para a Câmara de Nova Odessa nos próximos dias. A afirmação é do secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira, durante entrevista ao programa Liberal do Ar, na Rádio Clube (580 AM), nesta quinta-feira (19).

A proposta é ocupar os cargos que foram deixados por profissionais que se aposentaram ou foram aprovados em concursos de outras cidades. “Hoje [quinta-feira], por exemplo, tivemos um pedido de exoneração de uma professora que foi aprovada em Santa Bárbara d’Oeste. Nesse caso específico, ela optou por uma escola a cinco minutos da casa dela. Mas já tivemos outras situações de profissionais que passaram em concurso em Paulínia e Campinas, que têm salários maiores”, relata o secretário.

Ele defende a valorização dos profissionais, visto que estes atuarão diretamente na qualidade do ensino destinado aos alunos.

“Após a aprovação no nosso concurso, já pretendemos a iniciar as contratações ao longo do ano, de maneira gradativa, conforme os impactos financeiros da administração”, completa Teixeira.

O projeto, que já está pronto, destina 60 vagas para professores, que poderão escolher de acordo com as modalidades disponíveis na rede municipal, como fundamental 1, pré-escola e outros, pois contam com a mesma qualificação.

KITS ESCOLARES

O secretário enfatizou que a previsão é de que os alunos que iniciarem ou retomarem as aulas neste ano não terão problemas com atrasos nos kits escolares, como ocorreu no ano passado.

“A prefeitura conta com 5,6 mil kits que serão entregues a partir de março, com o reforço de mais 10% da quantidade para os estudantes que iniciarem as aulas após o período”, disse.

“O prefeito Leitinho (Cláudio José Schooder (PSD)) entende a necessidade das famílias e também vai providenciar uniformes com bermuda, camiseta e tênis, e outro com agasalho. As entregas ocorrerão a longo do ano”, completou.