Nova Odessa pode ter falta de água em 8 bairros

A limpeza do Reservatório Castelo, que abastece parte de Nova Odessa, pode deixar até oito bairros do município sem água nesta terça-feira (26), já que o abastecimento proveniente do reservatório precisará ser interrompido das 7h30 às 17h para a realização dos serviços.

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo a Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa), pode haver oscilação no abastecimento dos bairros Jardim Maria Helena, Green Village, Lopes Iglesias, Letônia, Conceição, Bosque dos Cedros e parte do Santa Rosa e do Bela Vista, mas o fornecimento de água deve ser normalizado até o final da tarde.

A autarquia pede ainda que a população desses bairros economize água nesta terça e lembra que, em caso de condições climáticas adversas, a limpeza do reservatório pode ser adiada para uma nova data. Em caso de problemas ou dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a Coden pelos telefone (19) 3476-8500 ou 0800-7711195.