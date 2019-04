Nova Odessa negocia para ter hospital-escola

A Prefeitura de Nova Odessa negocia com a Faculdade São Leopoldo Mandic, de Campinas, a possibilidade de uma parceria que transforme o Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acilio Carreon Garcia em hospital-escola.

O objetivo é realizar, na unidade, o internato (estágio realizado nos últimos semestres do curso de medicina) e a residência médica (uma espécie de pós-graduação do médico). Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Segundo o secretário de Saúde do município, Vanderlei Cocato, os contatos começaram no início do ano passado e a infraestrutura já foi analisada e aprovada pela instituição de ensino.

Participaram da visita o coordenador do curso de Medicina da São Leopoldo Mandic, Guilherme Succi, e o coordenador da Pediatria da instituição, Péricles Motta.

“Os diretores da São Leopoldo estiveram aqui e, da parte deles, está aprovada a estrutura. O Jurídico deles já entrou em contato comigo e estamos montando o projeto de lei, que vai para a Câmara, já que será preciso o aval dos vereadores”.

Ainda de acordo com o secretário, médicos da rede municipal devem receber da instituição pelo trabalho como preceptores – profissional responsável pela integração entre teoria e prática – além de ter acesso a cursos.

“É uma parceria em que ganham os pacientes e os profissionais do hospital”, completou Cocato. A expectativa é de que, se for formalizado o acordo, sejam oferecidos em Nova Odessa cursos de residência em Clínica Médica e Pediatria.

A assessoria de imprensa da faculdade informou que a parceria ainda não está fechada. “Neste momento, depende dos trâmites legais. Se tudo ocorrer dentro do previsto, será um convênio educacional, para atividades de treinamento dos alunos. Trata-se de uma parceria com ganho bilateral, que oferece aos alunos estágio em um serviço organizado e em um município disposto a acolher os alunos”, diz a nota encaminhada ao LIBERAL.