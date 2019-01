NO remarca audiências para debater plano diretor

Após as gravações das audiências públicas sobre o plano diretor de Nova Odessa serem corrompidas, o que forçou o prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB) a retirar o projeto de tramitação na Câmara na semana passada, a prefeitura publicou nessa quarta-feira as datas de novas audiências. De acordo com resolução do Ministério das Cidades, os encontros devem ser gravados e o registro precisa ser apresentado com o projeto de lei.

A primeira audiência será no dia 11 de fevereiro, às 18 horas, no Auditório do Paço Municipal. A segunda é dia 12, às 11 horas, na Emefei (Escola de Ensino Fundamental e Educação Infantil) Prefeito Simão Welsh, no Jardim Santa Rita II.

Já no dia 13, às 9 horas, a audiência acontece na Emefei Vereador Osvaldo Luiz Silv, Jardim Marajoara. E no dia 14, a quarta e última será realizada na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professora Alvina Maria Adamson, no Jd. São Jorge.

O promotor do MP (Ministério Público) Carlos Alberto Ruiz Nardy, recebeu denúncia sobre o caso e chegou a alertar o secretário de Assuntos Jurídicos, Robson Fontes Paulo, sobre a obrigatoriedade das gravações.

Depois disso, na última sexta-feira, o prefeito Bill retirou o projeto de tramitação na Câmara “para ajustes pontuais e aprimoramento”, sem mencionar as gravações corrompidas.