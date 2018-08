Nova Odessa lança plano de regularização de dívidas

Os contribuintes que aderiram às edições do PRD (Programa de Regularização de Débito) lançado em 2017 pela Prefeitura de Nova Odessa, mas que acabaram tendo o benefício cancelado porque não conseguiram honrar com o pagamento de ao menos três parcelas, terão mais uma chance de ficar em dia com a Administração.

Projeto de lei de autoria do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, aprovado nesta segunda-feira pela Câmara, permite que esses contribuintes, exclusivamente, peçam a reinclusão no programa, entre os dias 3 e 28 de setembro, nas mesmas condições e com os respectivos benefícios, contudo, com o acréscimo de juros das parcelas em atraso. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Para isso, o contribuinte deverá comparecer pessoalmente à Central de Atendimento ao Cidadão, que funciona no Paço Municipal (Avenida João Pessoa, 777, Centro), e retirar a guia para pagamento em data a ser agendada pelo próprio contribuinte – no prazo máximo de 30 dias – dos valores em atraso.

De acordo com a Secretaria de Finanças e Planejamento, a Prefeitura tem 777 parcelas em atraso de contribuintes que acabaram excluídos do programa. O valor das parcelas corrigidas é R$ 501,2 mil aproximadamente. “Qualquer valor sempre é de grande importância para o município, já que possibilita não apenas o pagamento de contas como também investimentos”, ressaltou a secretária de Finanças e Planejamento, Mara Beatriz Kilmeyers. “Esta é mais uma oportunidade para o contribuinte regularizar sua situação junto à Administração”, completou ela.

No ano passado, a Prefeitura de Nova Odessa lançou duas edições do Programa de Regularização de Débitos), o primeiro entre abril e junho e outro entre julho e início de agosto. Levantamento do Setor de Rendas apontou que a Prefeitura de Nova Odessa negociou cerca de R$ 10,9 milhões.