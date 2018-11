Nova Odessa já plantou 6.820 mudas de árvores em 2018

Por meios próprios ou através de parcerias, a Prefeitura de Nova Odessa realizou este ano o plantio de 6.820 mudas de árvores de espécies nativas e frutíferas, recuperando áreas públicas e ampliando a cobertura vegetal do município. Restam 3.180 exemplares para atingir a meta própria estipulada para este ano, de 10 mil unidades. Um dos objetivos principais é envolver a comunidade nas ações.

A equipe da Secretaria de Meio Ambiente tem realizado seguidos plantios nas últimas semanas, pelos bairros Jardim Campos Verdes e Capuava. “Trabalhamos com uma meta para este ano de 10 mil mudas, sendo plantadas quase 7 mil até agora. Faltam 3 mil árvores e logo conseguiremos, já que reestruturamos a equipe e iniciou o tempo de chuvas”, explica o secretário de Meio Ambiente, Edson Barros de Souza. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Em atuação conjunta da Prefeitura existe o GAA (Grupo dos Amigos das Árvores), formado por diversas empresas da cidade e que realizam a doação das espécies. A Secretaria do Meio Ambiente conta ainda com auxílio da Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa), empresa de economia mista responsável pelos serviços de água e esgoto no município.

As espécies plantadas são nativas e frutíferas. Em todos os lugares, as ações ambientais envolvem moradores próximos, que passam a ser colaboradores do município. “Eles ajudam a preservar as árvores. Além do plantio e dos cuidados necessários, a Secretaria de Meio Ambiente conta com a parceria da comunidade na manutenção permanente”, cita a diretora de Meio Ambiente, Fernanda Dagrela.

De acordo com a dirigente, as iniciativas aumentam os chamados ‘cinturões verdes’ dentro do perímetro urbano. “São muitos benefícios, inclusive retendo os poluentes produzidos pelos veículos, proporcionando sombra e um ar mais puro aos cidadãos, além de frutas para consumo”, destaca Fernanda. “E na parte rural, junto da Coden, buscamos recuperar áreas de preservação dos mananciais de água”, frisa.

Na sexta-feira (9), o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza esteve acompanhando o plantio que recuperou uma área no Jardim Capuava. Presidente do Consórcio das Bacias Hidrográficas dos Rios PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí), ele defende as ações. “Queremos, até o término do mandato, fazer o plantio de 80 mil mudas de árvores. Devolvendo para Nova Odessa o título de ‘Paraíso do Verde’”, finaliza.

As informações são da diretoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.