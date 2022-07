Nova Odessa inicia recuperação de estradas rurais

As vias servem de acesso aos moradores do bairro Chácaras Vale dos Lírios, na região da Fazenda Velha

A Prefeitura de Nova Odessa deu início aos trabalhos de recuperação das estradas rurais Eduardo Silva, conhecida como “Estrada do Dodozinho”, e Soldado Constitucionalista, nesta quarta-feira.

As obras estão sendo realizadas por meio de uma parceria com o governo estadual, no Programa Melhor Caminho da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. As vias servem de acesso aos moradores do bairro Chácaras Vale dos Lírios, na região da Fazenda Velha.

Trabalho nas estradas tem custo de R$ 477,8 mil – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

De acordo com a prefeitura, as equipes da empresa contratada por licitação pelo Estado para realizar as obras, a EGP Empresa Global de Projetos e Obras Ltda, já trabalham na cidade desde o início da semana. Ontem, as máquinas começaram a recuperação da primeira estrada, a Soldado Constitucionalista.

Os serviços nos trechos das duas estradas, os 700 metros iniciais da “Estrada do Dodozinho”, a partir da Rodovia Rodolfo Kivitz, mais 2,5 km da Soldado Constitucionalista que dão acesso ao bairro Chácaras Recanto Solar, devem durar até três meses. O valor das obras é de R$ 477,8 mil.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo a administração, as obras serão realizadas em quatro etapas, começando pelos acertos necessários ao sistema de drenagem das águas das chuvas, seguindo para as correções na inclinação dos barrancos e, finalmente, o acabamento, que inclui a complementação da base de pedras onde é necessário.