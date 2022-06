Nova Odessa inicia mutirão para três tipos de exames

A Prefeitura de Nova Odessa deu início a um mutirão, que vai atender 840 pacientes que aguardam na fila há pelo menos sete anos, para três tipos de exames. O atendimento é realizado por meio da contratação do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas) por parte da administração municipal.

Para o exame de espirometria (prova de função pulmonar completa com broncodilatador), haviam 284 pacientes aguardando na fila desde 2015. Os exames tiveram início no dia 26 de maio, no Ambulatório de Especialidades, e estão sendo realizados pela CIS (Clínica Integrada em Saúde).

Para a avaliação de urodinâmica, segundo a Secretaria de Saúde, alguns pacientes aguardavam para a realização do exame desde 2018 e, no total, 278 pessoas estão sendo atendidas nesta modalidade. Os exames estão sendo realizados desde o dia 7 de maio na Clínica Urológica, Gestão, Educação e Negócios, em Santa Barbara d’Oeste.

O terceiro exame contemplado pela contratação do Cismetro é o da audiometria. Com 278 pacientes na fila de espera, os procedimentos começaram no dia 10, também no Ambulatório de Especialidades, e estão sendo feitos pela Clínica Audioclin.

“Paralelo à realização destes exames, o nosso ambulatório já está agendado o retorno com os especialistas para darem continuidade aos tratamentos que foram iniciados. Tínhamos uma demanda muito grande, mas acreditamos que dentro de três ou quatro meses vamos conseguir atender a todos os pacientes que estavam aguardando esses exames”, adiantou o secretário de Saúde, Silvio Corsini.