Nova Odessa inaugura ETA com presença do ministro Alexandre Padilha

As inaugurações da ETA (Estação de Tratamento de Água) 2 Santo Ângelo e o sistema de abastecimento de água, em Nova Odessa, estão programadas para a próxima sexta-feira (24), às 9h, com a presença do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além de prefeitos, deputados e presidentes de câmaras da região. As benfeitorias irão atender os bairros que estão situados na região do “Pós-Anhanguera”.

Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, deve comparecer à inauguração em Nova Odessa – Foto: Fernando Frazão / ABr

De acordo com a prefeitura, o novo sistema de abastecimento elevará a capacidade total de armazenamento de água tratada do município dos atuais 12.050 metros cúbicos para 12.750 metros cúbicos. O índice da população atendida com tratamento de água passará de 98% para 100%.

O prefeito Cláudio José Schooder (PSD), o Leitinho disse que a água é uma prioridade. “Determinei à Coden (Companhai de Desenvolvimento) que concluísse essas duas obras com a máxima agilidade. E assim foi feito. Elas significam um investimento de R$ 8,5 milhões na segurança hídrica”, afirmou Leitinho.

A nova ETA tem duas novas fontes de captação, que são as represas Santo Ângelo e Salto Grande, e beneficiará a população de 18 bairros.

“A princípio, serão atendidos diretamente Chácaras Recreio Represa, Las Palmas e Acapulco. Gradativamente, manobras na rede serão realizadas para atender as regiões do São Francisco, Jardins da Cidade, Vista Jardim, Parque Fortaleza 1 e 2, Vila América, Industrial Experts, Terra Nova, Santa Luiza 1 e 2, Nossa Senhora de Fátima, Triunfo, Fadel, Flórida e Vila Azenha”, informou do diretor técnico da Coden, Rean Gustavo Sobrinho.

Atualmente em fase de testes, a ETA 2 vai garantir um volume de água tratada de 3,6 milhões de litros por dia, aumentando em 19% a capacidade produtiva do município.