Nova Odessa imuniza 50% da população com a 1ª dose contra o coronavírus

Nova Odessa atingiu a marca dos 50,8% vacinados com a primeira dose contra o coronavírus (Covid-19) neste sábado (24). Ao todo, 30.972 pessoas já estão parcialmente imunizadas, considerando que a população apta a receber a vacina, segundo o IBGE, é de 60.956 moradores.

A marca dos 50% foi atingida durante mutirão de vacinação neste sábado (24), que ocorreu no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, das 8h às 13h, e imunizou 650 pessoas com a primeira dose, atendendo às expectativas do município.

A vacinação continua nesta segunda-feira (26) para pessoas a partir dos 30 anos. É preciso obedecer o esquema de aplicação da dose no dia correspondente ao mês de nascimento. Pessoas nascidas em janeiro, fevereiro ou março serão imunizados às segundas-feiras, em abril, maio e junho, na terça; em julho e agosto na quarta-feira; setembro e outubro às quintas-feiras, e nascidos em novembro e dezembro, às sextas-feiras.

Na parte da manhã há a distribuição de senha para imunização à tarde. Quem não conseguir a senha ou puder comparecer deve retornar no mesmo dia na semana seguinte ou comparecer aos mutirões de sábado.

A Prefeitura de Nova Odessa ressalta que é importante o registro no site Vacina Já antes da retirada de senha.