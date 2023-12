Nova Odessa fica fora de lista de cidades que teriam sido atendidas pelos ‘pastores do MEC’

Segundo funcionária do MEC, o pastor Arilton Moura teria pedido propina para os políticos presentes em evento realizado em Nova Odessa

Evento aconteceu no ginásio do Santa Rosa, e contou com o então ministro da Educação, Milton Ribeiro (à esquerda) - Foto: Marcelo Rocha - Liberal - 21.8.2021.JPG

O TCU (Tribunal de Contas da União) divulgou, na última semana, um relatório de auditoria das contas do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) que apontou cidades que teriam sido beneficiadas com repasses do MEC (Ministério da Educação), intermediados por pastores entre 2021 e 2022.

A Prefeitura de Nova Odessa, que chegou a ser citada durante as investigações, não aparece na lista.

O caso ganhou repercussão nacional no 1º semestre de 2022. Segundo denúncias anônimas, os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos se aproximavam de prefeitos de várias cidades e pediam propina em troca da rápida aprovação de repasses do MEC, que seriam destinados para construções de escolas e aquisição de materiais.

De acordo com o relatório elaborado pela Comissão de Instrução Preliminar, instaurada a pedido da CGU (Controladoria Geral da União), uma funcionária do MEC revelou que no evento “Gabinete Itinerante”, realizado em agosto de 2021, em Nova Odessa, o pastor Arilton Moura teria pedido propina para os políticos presentes.

O envolvimento de Nova Odessa se tornou suspeito quando a chefe da assessoria de cerimonial do MEC, Vanessa Reis Souza, em depoimento à audiência pública na Comissão de Educação do Senado, no dia 4 de maio de 2022, afirmou que a prefeitura pediu para que os pastores participassem do “Gabinete Itinerante”.

Ao longo de toda investigação, a prefeitura disse que acreditava que os pastores eram funcionários do ministério.

Nesta quarta, a administração reafirmou que “os gestores municipais não tiveram qualquer envolvimento com os personagens citados” e disse que a auditoria comprova isso.

No acórdão do TCU, assinado pelo relator Walton Alencar Rodrigues, são apontadas cidades que teriam sido beneficiadas pelos repasses. Porém, segundo ele, há indícios robustos das participações dos pastores nas decisões dos municípios que receberam verbas.

No voto, Walton determina que o FNDE adote critérios na definição de quais cidades serão priorizadas com os repasses.

Uma empresa que tinha acesso aos sistemas eletrônicos do fundo e que beneficiava cidades onde prestava serviços deverá responder por improbidade administrativa.

O FNDE foi procurado pelo LIBERAL para comentar o relatório, mas não respondeu até o fechamento dessa matéria.