Nova Odessa faz mutirão para vacinar maiores de 35 anos neste sábado

A Prefeitura de Nova Odessa fará “mutirão” para vacinar contra o coronavírus (Covid-19) moradores de 35 anos ou mais neste sábado (17). A previsão é de aplicar mais 500 vacinas.

O município não costuma imunizar a população aos sábados, mas tem realizado mutirões neste dia da semana eventualmente.

O mutirão acontece das 8h às 12h, no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, único ponto de vacinação desde o início da campanha no município.

Nesta sexta-feira (16), foram aplicadas 489 doses. A cidade alcançou assim a marca de 34.510 doses aplicadas.

Foram mais 399 primeiras doses, totalizando 27.359 moradores com ao menos uma dose dos imunizantes, o que representa 44,88% da população total de Nova Odessa, informa a prefeitura.

Também foram aplicadas mais 90 segundas doses, totalizando 7.151 moradores com esquema vacinal completo, o equivalente a 11,73% da população total, estimada em 60.956 pessoas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Excepcionalmente, como nos mutirões dos sábados anteriores, não haverá atendimento por mês de nascimento, ou seja, serão atendidos (até o limite de senhas) os novaodessenses de 35 anos ou mais nascidos de janeiro a dezembro.

Apesar de ter menor população e estar seguindo o calendário estadual, Nova Odessa está atrasada em comparação à RPT (Região do Polo Têxtil).

Os outro quatro municípios já começaram a imunizar, pelo menos, pessoas de 34 anos. Hortolândia já vai começar a vacinar pessoas de 29 anos. A Prefeitura de Nova Odessa informa que tem vacinado a população mediante a entrega de doses pelo Governo do Estado.