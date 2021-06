Nova Odessa faz força-tarefa para fiscalizar descumprimentos do Plano SP

Município registrou no boletim desta quinta-feira mais 201 novas infecções por coronavírus e duas mortes

Nova Odessa vai receber uma nova força-tarefa para fiscalizar aglomerações e descumprimentos do Plano São Paulo neste final de semana. A ação será realizada por equipes da Vigilância Sanitária, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, entre sexta-feira e domingo.

A fiscalização vai seguir o mesmo procedimento do último final de semana, quando foram vistoriados 35 estabelecimentos funcionando após o horário permitido, dos quais quatro eram reincidentes e foram multados pela Fiscalização Municipal.

“Vamos estar nas ruas a partir das 21h. Os estabelecimentos têm que fechar as portas neste horário. Mesmo antes deste horário, têm que limitar o atendimento a 40% da sua capacidade, não podem ter som ambiente nem montar mesas nas calçadas, nem promover aglomerações mesmo do lado de fora. O foco é fazer cumprir à risca o Plano São Paulo”, disse a coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal, Méria Brito de Jesus.

A prefeitura explicou que realiza fiscalizações e recebe denúncias diariamente, mas que realizou um “aperto” na fiscalização em pontos críticos já monitorados em função do novo agravamento da pandemia.

O município registrou no boletim desta quinta-feira mais 201 novas infecções por coronavírus e duas mortes.

As vítimas eram uma idosa de 61 anos que morava no Jardim Maria Raposeiro Azenha, que faleceu dia 11 de junho, e um idoso de 72 anos morador do Jardim Alvorada, que faleceu em 10 de junho.

Ambos estavam internados na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada e não tiveram comorbidades indicadas. No total, 172 moradores de Nova Odessa morreram com a doença.

Denúncias de festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não essenciais podem pelo telefone 0800 771-3541 e também no site www.procon.sp.gov.br, ou pelo e-mail secretarias@cvs.saude.sp.gov.br, do Centro de Vigilância Sanitária do Estado.

Regras da fase de transição

Na atual fase de transição do Plano São Paulo, prorrogada em todo o Estado até o dia 30 de junho, os estabelecimentos comerciais não essenciais só podem atender o público até as 21h, e mesmo assim seguindo um rígido protocolo de distanciamento, higienização e ocupação máxima de 40%. O toque de recolher segue das 21h às 5h em todo o Estado de São Paulo.

A ressalva é quantos aos restaurantes e congêneres, que podem fazer entregas (delivery) após as 21h – mas não podem permitir a retirada na porta. Está proibido, na atual fase do Plano São Paulo, qualquer tipo de música ambiente, seja mecânica ou ao vivo.

A prefeitura disse que todos os estabelecimentos do setor (restaurantes, pizzarias, lanchonetes, bares, “tchays” e afins) na cidade já foram visitados ao menos uma vez neste ano e seus proprietários assinaram um termo de ciência quanto à obrigatoriedade de obediências às regras do Plano São Paulo.

Após as 21h, os estabelecimentos não essenciais que estiverem abertos, com ou sem aglomeração, podem ser autuados ou até mesmo multados, e os reincidentes, lacrados.

Além disso, mesmo sem a presença dos fiscais, tanto a GCM quanto a PM poderão determinar o fechamento dos estabelecimentos flagrados desrespeitando as regras e horários da atual fase de contingência.

Neste caso, além do fechamento imediato, o registro da ocorrência será encaminhado para a Vigilância Sanitária, para a emissão da penalidade correspondente.