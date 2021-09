Nova Odessa fará mutirão de vacinação contra Covid na noite desta quarta-feira

A Prefeitura de Nova Odessa vai promover nesta quarta-feira (1º) um mutirão noturno de vacinação contra a Covid-19 para adultos. A ação será promovida no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, das 16h às 20h, para moradores de 18 anos ou mais que precisam receber a primeira ou a segunda dose.

Nessa ação, o atendimento vai ser feito independente do mês de nascimento do adulto e, excepcionalmente, também haverá aplicação das segundas doses “atrasadas”.

Além do mutirão, a vacinação contra Covid-19 seguirá em horário normal nesta quarta-feira, das 8h às 11h45 e das 13h às 15h, para adolescentes e adultos nascidos nos meses de julho e agosto. Tanto no caso dos adultos quanto dos adolescentes, voltou a valer o cronograma de atendimento pelo mês de nascimento, para evitar aglomerações no local.

Segundo balanço da Secretaria de Saúde, já foram aplicadas mais de 60,4 mil doses desde janeiro na cidade.