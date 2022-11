Nova Odessa entrega sistema de energia solar

A Prefeitura de Nova Odessa entregou na última semana o novo sistema de geração de energia fotovoltaica do Hospital Municipal. Já em funcionamento, o projeto prevê economia de até 60% na conta de energia mensal do complexo hospitalar.

A ação foi viabilizada por meio de uma parceria da administração com a concessionária CPFL Paulista, via Programa “CPFL Energia nos Hospitais”. O sistema consiste em 295 painéis solares de 340 Watts cada, instalados no teto do prédio principal.

Projeto prevê uma economia de até 60% na conta mensal da unidade – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Segundo a prefeitura, o novo sistema prevê gerar 13 mil kW/h (kilowatt hora) por mês. A empresa responsável pelos serviços de instalação foi a Eco Power, sob supervisão da equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento.

“Já estamos produzindo, hoje 10 mil kWh, algo em torno de R$ 9 mil de economia por mês aos cofres públicos. Tudo sem custos para a prefeitura”, explicou o engenheiro Emerson Padela, da Secretaria de Obras e que acompanhou a instalação dos painéis solares.

“Queremos agradecer a CPFL por esses equipamentos. Isso vai gerar uma economia aos cofres públicos, porque abate da conta mensal de eletricidade, e também a preservação do Meio Ambiente”, finalizou o prefeito Leitinho (PSD).