Nova Odessa entrega revitalização de ginásio neste domingo

A Prefeitura de Nova Odessa entrega neste domingo, às 8h, as obras de revitalização do Ginásio Municipal de Esportes “José Baptista”. O local recebeu investimento de R$ 518.647,14, sendo R$ 500 mil oriundos de convênio com o governo federal, através do Ministério do Esporte, e o restante (R$ 18,6 mil) como contrapartida da Administração Municipal.

O ginásio tem quadra poliesportiva para a prática de futsal, basquete, vôlei e handebol. A dimensão da quadra foi aumentada e recebeu pintura antiderrapante, assim como houve aumento do banco de reservas. As obras foram realizadas pela empresa Engedrart Projetos e Obras. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Estamos devolvendo esse importante espaço de esportes e lazer para a comunidade do Jardim São Jorge e para toda a população de Nova Odessa. Importante ressaltar também que o ginásio está ganhando uma academia ao ar livre e também um playground para as crianças. Tenho certeza que o esporte é o melhor caminho para os nossos filhos”, afirmou o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza.

“Em minha opinião, como esportista, ficou a melhor quadra do município, em termos de qualidade”, enaltece o secretário de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, Levi Tosta. A Secretaria de Obras fiscalizou e acompanhou o andamento da obra. “É um importante palco esportivo da cidade e que necessitava de reformas”, completou o titular da pasta, Elvis Ricardo Mauricio Garcia, o Pelé.

Inaugurado em agosto de 1992, o ginásio “José Baptista” tem agora banheiros adaptados e contará com placar eletrônico, bebedouro e demais utensílios. Também recebeu nova cobertura e o alambrado externo foi substituído por grades, além de a fachada ser totalmente nova, ganhando inclusive um letreiro metálico oficial com o nome do esportista José Baptista.

“O Baptista treinou o melhor time de futsal da história de Nova Odessa, com exceção do time da Feltrin, mas que tinha atletas de fora”, destaca Levi. Anteriormente, a Prefeitura de Nova Odessa já havia revitalizado os ginásios de esportes dos bairros São Manoel e Santa Luiza.

Novidade

O ginásio do São Jorge já conta com uma novidade a partir desta segunda-feira (11), uma vez que receberá aulas de ginástica funcional, com turmas semanais sempre às segundas-feiras, das 7h às 8h. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no dia da aula direto com a professora Denise Pereira.

“A professora nos procurou para oferecer a prática no São Jorge, uma vez que o ginásio ficou fechado para reforma por um tempo. Nós temos uma rede de professores parceiros que têm desenvolvido excelente trabalho na cidade e tenho certeza que a Denise chega para somar”, reforça Levi.

As informações são da diretoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.