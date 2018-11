NO encerra inscrições de concurso na segunda

Termina nesta segunda-feira (12), às 23h59, o prazo para a inscrição de candidatos interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Nova Odessa para o preenchimento de 69 vagas em 28 diferentes cargos nas secretarias de Educação, Administração e Saúde.

As inscrições podem ser feitas única e exclusivamente pelo site www.metrocapital.com.br, empresa vencedora da licitação e que ficará responsável por todo o processo. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 9 de dezembro. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Também já está disponível no site a lista com as respostas aos recursos interpostos pelos candidatos que tiveram negado o pedido de isenção da taxa de inscrição para o concurso público aberto.

Os valores das inscrições são: R$ 43,62 (para o cargo que exige ensino fundamental completo); R$ 59,84 (para os cargos que exigem ensino médio completo) e R$ 71,67 (para os cargos que exigem ensino superior completo).

Planejamento

O secretário de Administração, Júlio Cesar Camargo, ressalta que a Prefeitura de Nova Odessa iniciou há vários meses ajustes e adequações no quadro de pessoal, o que permitiu a realização do concurso. Hoje, segundo ele, o índice da folha de pagamento (últimos 12 meses) é de 48,04%, sendo que o limite prudencial é de 51,30% e o máximo permitido é de 54%.

Os candidatos podem conferir todos os detalhes do concurso no mesmo site onde é feita a inscrição. Para o início do próximo ano, já está programado um novo concurso para a contratação de guardas municipais.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.