Nova Odessa é a primeira cidade da região a revogar calamidade

O prefeito de Nova Odessa, José Cláudio Schooder, o Leitinho (PSD), revogou na última sexta-feira (18) o decreto de estado de calamidade pública na cidade, por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19). O documento foi assinado em março de 2020, pelo então prefeito Benjamin Bill Vieira de Souza (PSDB).

Os outros quatro municípios que compõem a RPT (Região do Polo Têxtil), Sumaré, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste e Americana, continuam em situação de calamidade. Americana respondeu que acompanha integralmente as diretrizes estaduais no que se refere à pandemia. Santa Bárbara foi questionada, mas não respondeu até o fechamento desta edição.

De acordo com a administração de Nova Odessa, a revogação do decreto deve-se à diminuição dos casos de síndrome respiratória aguda grave causados pela Covid-19, possível principalmente pelo avanço da vacinação em massa e também do recente decreto estadual que desobrigou o uso de máscaras na maioria dos recintos fechados.

De acordo com publicação no Diário Oficial do município, todas as atividades da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo podem ser retomadas em espaços municipais.

As consultas e exames agendados na rede de saúde serão retomados, já que haviam sido cancelados para evitar aglomeração. Os atendimentos odontológicos da rede pública também voltarão, já que todos os servidores permanecerem à disposição.

Ainda voltam a correr os prazos dos processos administrativos disciplinares (PADs) e as sindicâncias administrativas (SADs) em trâmite. Servidores afastados por problemas de saúde ou em teletrabalho retornam ao trabalho presencial.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por conta da revogação do decreto, a sessão dos vereadores da cidade volta a ser realizada às 18 horas na próxima segunda-feira (28), e não mais às 14 horas, quando aconteciam em formato virtual ou presencial.