N. Odessa divulga calendário escolar do fim de ano

Composta por mais de 5,1 mil alunos, a Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa chega ao final do ano letivo nos próximos dias. Na sexta-feira (14) foi o último dia do Ensino Fundamental e Infantil, sendo que as creches atendem até esta terça-feira (18), mesma data da reunião de pais nas escolas de ensino fundamental e educação infantil.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O expediente da Secretaria Municipal de Educação vai até a sexta-feira da próxima semana (21), retornando a partir de 7 de janeiro de 2019 com suas atividades normais.

Os alunos novaodessenses estão distribuídos em 14 Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil), cinco Emefeis (Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação Infantil) e seis Emefs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental). São 1,1 mil crianças matriculadas nas creches, 1,2 mil na educação infantil e 2,8 mil no ensino fundamental.

“É um momento importante para o descanso, tanto das crianças quanto dos servidores, necessário também para a limpeza e manutenção das unidades”, destaca a secretária da pasta, Claudicir Brazilino Picolo.

O retorno das creches é no dia 5 de fevereiro, enquanto nas escolas está marcado para 6 de fevereiro.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.