Nova Odessa informa vagas pelo WhatsApp

As vagas de emprego do PLT (Posto Local de Trabalho) de Nova Odessa agora podem ser conferidas através do WhatsApp. Uma lista de transmissão foi criada no aplicativo para que os munícipes tenham acesso às oportunidades pelo celular, em vez de terem que se deslocar até a sede do órgão.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Reprodução

Para integrar a lista, basta enviar uma mensagem com a palavra VAGA para o WhatsApp do número (19) 99961-5253 ou clicar diretamente no link: https://bit.ly/2ShGcay.

Todos aqueles que fizerem parte da lista de transmissão receberão diariamente novas oportunidades de emprego, além de instruções de como proceder caso haja interesse por alguma vaga específica.

Segundo a secretária de Desenvolvimento de Nova Odessa, Carol Moura, a cada semana são abertas 30 novas vagas no posto. “Dá publicidade para as vagas e eu resolvo dois problemas. O do empresário, que tem uma vaga aberta e que, quanto maior a oferta, mais opções de contratação, e também pra quem está desempregado”, explicou.

O serviço começou a funcionar nesta semana e, em menos de 24 horas, mais de 150 pessoas aderiram à lista de transmissão, segundo a secretária. Algumas pessoas tem procurado o Facebook da Prefeitura de Nova Odessa para serem incluídas na lista de transmissão, mas Carol Moura reforça que o procedimento padrão é enviando uma mensagem ao número de WhatsApp.

Para aqueles que não dispõem do recurso, a solução é procurar a sede do Posto Local do Trabalho, que funciona sob a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Avenida Dr. Eddy de Freitas Crissiúma, 150, atrás do Paço Municipal, na área central. O telefone para informações é (19) 3466-2493.