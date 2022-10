Nova Odessa dispara nos casos de tentativa de homicídio em 2022

De acordo com estatística, o pico das ocorrências ocorreu no mês de maio

A cidade de Nova Odessa teve 12 tentativas de homicídios nos nove primeiros meses de 2022 e o número é bem superior as médias de anos anteriores, com até três casos, segundo os dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Apesar de ser considerada a menor cidade da RPT (Região do Pólo Têxtil), com 60 mil habitantes, Nova Odessa fica atrás apenas de Sumaré, que tem hoje 260 mil moradores e totalizou 14 casos no mesmo período. O pico das ocorrências ocorreu em maio, quando nove crimes dessa natureza foram registrados.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O secretário de Segurança de Nova Odessa, coronel Carlos Eduardo Fanti, diz que além do patrulhamento realizado pela Guarda Municipal, a cidade intensificou as ações para coibir armas.

“A tentativa de homicídio é um crime grave contra a vida. Na Guarda Municipal realizamos abordagens, em ações para coibir os crimes, bem como as apreensões de arma de fogo”, enfatiza Fanti.

Segundo ele, duas armas de fogo foram apreendidas durante este período.

A SSP informou que do total dos casos, a Polícia Civil esclareceu três tentativas de homicídio, sendo que os autores já foram identificados. Houve também um ato infracional de homicídio na direção de veículo automotor, também esclarecido, e dois homicídios simples, com um esclarecimento.

A porta-voz do 48º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), capitã Alessandra Cristina Siqueira Neves informou que até setembro deste ano, a PM apreendeu 21 armas de fogo, 182 pessoas foram presas em flagrante delito e 145 foragidos da Justiça foram recapturados, em Nova Odessa, Sumaré, Monte Mor e Hortolândia, que também são atendidas pela corporação.

O BPM/I ressalta ainda que atuou na execução do policiamento ostensivo preventivo rotineiro e também na prevenção dos crimes.

Em todo o Estado de São Paulo, a SSP acrescenta que em setembro de 2022, 56% dos casos de homicídios ocorreram devido a conflitos interpessoais, fora do alcance do policiamento. Mesmo assim, o Estado manteve a menor taxa de homicídios para o ano móvel, atingindo 6,24 casos por 100 mil habitantes. Além disso, somente no mês passado 885 armas foram apreendidas em São Paulo.