Nova Odessa deve ter 1,7 mil imóveis sem água hoje

Os bairros Jardim Alvorada e Capuava, em Nova Odessa, devem ficar sem água nesta terça-feira. A Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa) vai interromper o abastecimento às 8 horas para o serviço de recapeamento de ruas. A previsão é que a distribuição seja retomada a partir das 17 horas. Cerca de 1,7 mil imóveis serão atingidos nos dois bairros.

Segundo a Coden, o serviço integra a obra de substituição da rede de distribuição de água tratada e ligações domiciliares. O Alvorada tem 1.068 ligações, enquanto o Capuava conta com 639.

A obra foi iniciada em agosto do ano passado e, de acordo com a Coden, está 38% concluída. A previsão do término do serviço era de 12 meses, ou seja, a intervenção deve ser concluída até agosto deste ano.