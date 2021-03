Nova Odessa desloca três servidoras da saúde para atualizar lista de vacinados

A Prefeitura de Nova Odessa informou nesta terça-feira (16) que deslocou três servidoras da secretaria de Saúde para atualizar manualmente a lista de pessoas vacinadas contra o novo coronavírus (Covid-19).

A cidade tem publicado desde 1º de março a relação de imunizados com base no sistema de registro de vacinas do Governo do estado, o “VaciVida”. Porém, o mesmo não traz todas as informações exigidas pela lei municipal que foi promulgada pela câmara em 26 de fevereiro.

Servidores trabalham na inserção dos dados desde a semana passada – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Isso inclui a digitação do CPF (com os seis últimos digitados ocultados) de todos os 2.300 vacinados com a primeira dose até o momento. O procedimento deve levar alguns dias para se refletir na lista, que ainda não traz essas informações.

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), disse que o objetivo é atender, gradualmente, toda as exigências da lei porque “não temos nada a esconder”. No entanto, ele alfinetou as exigências da lei, proposta pelo pelo vereador Wagner Morais (PSDB).

“Estamos fazendo isso (o processo de consulta e digitação das informações que o sistema não disponibiliza automaticamente) em plena pandemia, quando o número de pacientes respiratórios atendidos por dia saltou de 40, em dezembro, para mais de 140”, apontou Leitinho.

Segundo a diretora da Vigilância em Saúde, Joseane Martins Gomes, os demais dados exigidos – incluindo cargo, função e setor em que o servidor municipal imunizado trabalha – serão consultados, também manualmente, junto ao cadastro da Diretoria de Recursos Humanos, e terão que ser digitados na mesma planilha.

São, neste caso, cerca de 450 servidores municiais da linha de frente da saúde já vacinados.

“A nossa equipe técnica também está à disposição para apresentar o funcionamento e as limitações do VaciVida aos vereadores, se eles solicitarem. Por enquanto, vamos continuar trabalhando na montagem manual da planilha que vai atender a todos os requisitos da lei”, disse Joseane.

Adin



Na última quinta-feira (11), o Órgão Especial do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) negou a liminar pleiteada pela prefeitura na Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) contra a lei.

A prefeitura pedia a concessão de tutela provisória para suspender o artigo que exige a publicação do nome da pessoa vacinada. Entretanto, o desembargador do TJ-SP Roberto Caruso Costabile e Solimene negou a liminar. O processo segue em tramitação para análise do mérito.