Nova Odessa decreta estado de emergência

O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza assinou na tarde desta sexta-feira (25) decreto onde declara situação de emergência em Nova Odessa por conta da paralisação nacional dos caminhoneiros. De acordo com o documento, todos as empresas que comercializam combustíveis no município devem assegurar prioridade para o atendimento dos serviços públicos considerados essenciais, como transporte de pacientes, transporte de alunos, transporte coletivo urbano, coleta de lixo e segurança pública, entre outros. O decreto tem validade até que o fornecimento de combustível seja normalizado no município.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

“Estamos adotando esta medida no sentido de preservar a continuidade dos serviços considerados essenciais para o município e também para o cidadão, seja na Saúde, seja na Educação e também em Obras. É uma ação preventiva contra o problema que não atinge só Nova Odessa, mas o País inteiro. Esperamos, claro, que esse impasse chegue ao fim rapidamente”, explicou Bill, que comandou uma reunião com todo o seu secretariado no início desta tarde para discutir a situação.

Setores

Em Nova Odessa, os reflexos da paralisação dos caminhoneiros já são sentidos e medidas estão sendo adotadas. A Secretaria de Obras só colocará caminhões nas ruas e máquinas em funcionamento em casos de emergência, tudo para economizar combustível.

Na Saúde, as ambulâncias estão abastecidas e a pasta tem estoque que dura até segunda-feira. Caso seja necessário, os veículos receberão combustível de caminhões e máquinas da frota municipal. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Nossa maior preocupação na Saúde é com relação ao combustível. Mesmo assim, temos uma programação para colocar em prática. Importante que nenhuma cirurgia foi cancelada no Hospital Municipal, não houve prejuízo nos tratamentos, como hemodiálise, por exemplo, e não há entrega de insumos programada para os próximos dias. Temos remédios em quantidade suficiente”, reforçou Vanderlei Cocato, titular da pasta.

Na Educação, as aulas em toda a rede municipal de ensino acontecerão normalmente na segunda-feira (28), quando uma reanálise será feita. “É muito importante ressaltar que na segunda-feira o governo vai analisar outras medidas que poderão ser colocadas em prática”, afirmou o secretário de Administração, Júlio Cesar Camargo.

Outros setores

A Guarda Civil Municipal vem realizando patrulhamento pela cidade, mas adotou paradas em pontos estratégicos, priorizando ocorrências de maior gravidade. As viaturas do setor de trânsito estão atendendo apenas as ocorrências mais urgentes, com recomendação de economia de combustível. Já os veículos para os serviços administrativos não estão sendo utilizados.

A coleta de lixo foi realizada normalmente nesta sexta-feira e assim será neste sábado. O estoque de combustível para os caminhões dura até quarta-feira da próxima semana, segundo o secretário de Obras, Tiago Lobo.

“Mas é importante frisar que, caso a situação não se normalize, vamos ter que alterar nossa programação já na segunda-feira e todos serão informados”, alertou.

Segundo a empresa concessionária responsável pelo transporte público, foi adotada nesta sexta-feira a escala de domingo, o que implica em um número menor de viagens. A quantidade de ônibus em circulação permanece a mesma: são seis ônibus em circulação, nas seis linhas que atendem cerca de 1,2 mil passageiros por dia.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.