N.Odessa inicia recadastramento de usuários da rede básica

Começou nesta segunda-feira (26) o recadastramento dos usuários da rede pública de saúde em Nova Odessa. O objetivo de acordo com a Secretaria de Saúde é encerrar prontuários inativos e conhecer a real demanda do município em relação a rede básica. Neste primeiro dia, a Central de Saúde realizou 29 recadastramentos com a emissão do Cartão Saúde + Saúde Nova Odessa.

Foto: Assessoria de Imprensa / Nova Odessa

Para realizar o recadastramento, o morador de Nova Odessa deve procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) onde é atendido e pedir o agendamento com a Central de Saúde. A própria unidade básica será responsável por marcar o dia e horário para a atualização. As informações sobre documentos necessários também serão disponibilizados na UBS.

Depois da data marcada, o munícipe deverá comparecer no CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional), localizado na Avenida Doutor Eddy de F. Crissiuma.

O secretário Vanderlei Cocato explicou que o principal objetivo do recadastramento é diminuir o número de prontuários e, consequentemente, conhecer quem realmente é do município. “Quando assumi a secretaria, tínhamos 200 mil prontuários. Esse foi o nosso sinal de alerta, de que era hora de fazer alguma coisa. Claro que existem prontuários em duplicidade dos nossos moradores, mas muitos pacientes são de outras cidades. Quem merece atendimento de qualidade, é o morador de Nova Odessa”, disse.

Para a realização deste serviço, a Secretaria de Saúde firmou parceria com a empresa Maestro Sistemas Públicos