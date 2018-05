Nova Odessa cria fundo para proteção de animais

Nova Odessa passa a contar com um Fundo Municipal para Proteção aos Animais (FMPA), o que possibilitará que a cidade receba verbas que serão direcionadas exclusivamente a causa animal. O projeto de lei, de autoria do Executivo, foi sancionado pelo prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) no último dia 21. No entanto, ainda é necessário regulamentação para que a lei entre em vigor.

Para o presidente da AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa), Carlos Pinotti, o fundo representa um grande passo para a entidade, uma vez que este é o primeiro passo para a criação do Estatuto de Proteção Animal. “Com o Fundo as verbas ampliam nossos cuidados e nos permite investir em castração e outras necessidades fundamentais ao bem estar animal”, afirma Pinotti. Foto: Duda Gambeta

Esta é a primeira conquista para o município, mas que resulta em esperança para os cuidadores. “Em um futuro próximo com a criação do estatuto será possível uma renovação nas leis de proteção animal”, relata o presidente da associação.

As obrigações a serem pagas com os recursos do Fundo Municipal são castrações, atendimento veterinário, aquisição e manutenção de material e insumos, equipamentos, máquinas e veículos de defesa, controle e proteção animal.

FUNCIONAMENTO

Poderão constituir receita do FMPA os recursos de convênios com o Estado e a União, além de entidades de direito público e privado, assim como auxílios, subvenções ou contribuições, donativos, transferências de recursos financeiros dos respectivos Fundos do Estado e União e arrecadação gerada de aplicação por multas de infrações mencionadas no Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais.

A fiscalização desses recursos caberá ao Conselho Municipal de Proteção e Defensoria dos Animais (Compano), com análise de balancetes semestrais de receitas e despesas, assim como relatório de avaliação das ações e serviços prestados.