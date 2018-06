Nova Odessa convoca médicos aprovados em concurso

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Saúde, está convocando seis médicos cirurgiões plantonistas para atuarem no Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. Os profissionais chamados foram aprovados no concurso público 01/2016 e devem comparecer ao auditório da prefeitura para atribuição no dia 10 de julho, às 9h.

De acordo com o edital para atribuição das vagas, estão sendo convocados os candidatos classificados entre o 5º e 10º lugar no concurso. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Além dos seis médicos, a Secretaria de Saúde também está contratando três candidatos aprovados no mesmo concurso para o cargo de recepcionista – cuja atribuição de vagas está marcada para a próxima terça-feira (26), às 9h, também no auditório da prefeitura – e um candidato para a função de motorista de ambulância – novamente por meio do concurso público 01/2016. Neste caso, a atribuição está marcada para o dia 3 de julho, mais uma vez às 9h, no mesmo local.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.