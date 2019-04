Nova Odessa convoca médicos aprovados em concurso

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Diretoria de Recursos Humanos, está convocando sete médicos aprovados no concurso público 01/18, além de 11 técnicos em enfermagem e 6 enfermeiros que foram aprovados no concurso 01/16. A relação dos convocados está sendo publicada na edição desta quinta-feira (11) do Diário Oficial Eletrônico do Município, que está disponível no site do Poder Executivo.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Entre os profissionais estão médico cirurgião-geral plantonista (3 vagas), médico ginecologista mensalista (uma vaga), médico socorrista plantonista (duas vagas) e médico pediatra plantonista (uma vaga). A atribuição dos cargos está marcada para o dia 23 de abril, às 9h, no auditório do Paço Municipal.

Em fevereiro, a Prefeitura de Nova Odessa já havia convocado 22 outros médicos – cardiologista, cirurgião geral, ginecologista, neurologista, pediatra e médico socorrista adulto e pediatra -, além de auxiliar de farmácia (1), farmacêutico (4), psicólogo (1) e veterinário (1).

Outras áreas

Também em fevereiro, a Prefeitura convocou candidatos aprovados para os cargos de auxiliar de apoio escolar, PEB 1 (Professor de Educação Básica) e EDI (Educador de Desenvolvimento Infantil). Em janeiro, a administração já havia convocado candidatos aprovados para o preenchimento de 53 vagas em 10 cargos na área da Educação.

Na ocasião, foram atribuídas as vagas de diretor de escola, coordenador pedagógico, professor de artes, professor de educação física, professor de educação básica, professor de educação infantil, psicopedagogo, secretário de escola, educador de desenvolvimento infantil e escriturário.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.