NO convoca audiências do plano de mobilidade

A Prefeitura de Nova Odessa convocou nesta terça-feira (20) quatro audiências públicas para apresentação e discussão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O anteprojeto, elaborado por uma empresa contratada pelo município, será publicado nesta quarta (21). A proposta deve contemplar diretrizes para o transporte público, circulação viária, acessibilidade e operação de transporte de cargas.

O plano é uma exigência federal, prevista em lei. Municípios com mais de 20 mil habitantes que não contarem com a legislação municipal sobre o tema até abril do ano que vem ficarão impedidas de receber recursos da União para a área. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

As audiências estão marcadas para os dias 7 , no Centro da cidade, 10 (bairro Santa Rita), 12 (bairro Jardim Marajoara) e 14 de dezembro (Jardim São Jorge). Com as contribuições recebidas nessas plenárias, um projeto final deve ser elaborado e protocolado na Câmara.

Esta é a segunda tentativa do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) de aprovar a medida. A primeira aconteceu em novembro do ano passado, quando um texto chegou a ser encaminhado para a Câmara. Dois meses depois, o próprio prefeito pediu a retirada da proposta “para mais estudos”.

“Na verdade a primeira versão do plano era muito ruim, com uma série de erros e o prefeito retirou. Quando divulgarem o novo eu posso dizer se fizeram os ajustes necessários”, afirma o vereador Tiago Lobo (PCdoB).

Segundo o parlamentar, um dos principais objetivos do plano é dimensionar a chamada “geração de viagens”, que é o deslocamento das pessoas, principalmente entre suas casas e locais de trabalho.

“Um plano de mobilidade para a cidade precisa integrar todos esses loteamentos que foram aprovados recentemente com os eixos viários. Uma pessoa sai de um condomínio na Rodovia Rodolfo Kivitz (que liga Nova Odessa a Santa Bárbara d’Oeste), passa pela Ampélio Gazzetta e chega na Jean Nicolini (rodovia que liga o município a Americana). De lá ele pode pegar ir para Americana ou pegar a SP-304 para Santa Bárbara ou Piracicaba”, explica.