Nova Odessa ‘convoca’ 3,5 mil que já podem adiantar 2ª dose da Pfizer

Vacinação ocorre no ginásio municipal – Foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Odessa

Após baixa procura, a Prefeitura de Nova Odessa divulgou nesta segunda-feira (27) um calendário “convocando” cerca de 3,5 mil moradores que já podem adiantar a 2ª dose da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19) da Pfizer.

O município anunciou na sexta-feira (24) a redução do intervalo entre as doses da Pfizer de 12 para 8 semanas, conforme permissão do Governo do Estado concedida semana passada.

De acordo com o Executivo, os cerca de 3,5 mil moradores que tomaram a Pfizer pela primeira vez entre 28 de junho e 30 de julho já podem completar a imunização.

Confira o calendário:

Cronograma da 2ª dose da Pfizer adiantada na cidade – Foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Odessa

A prefeitura alerta para o prazo de validade da Pfizer (30 dias), mais curto do que as demais vacinas contra a Covid-19, e o risco de não ter o imunizante se a população seguir a data antiga antes da redução do intervalo entre as duas doses.

“Precisamos intensificar a divulgação. Era para recebermos 500 pessoas para a segunda dose da Pfizer nesta segunda-feira no ginásio, mas não apareceu quase ninguém. Corremos o risco de não ter vacina depois”, explica Paula Mestriner, coordenadora da Vigilância Epidemiológica.

Mutirão

Nova Odessa aplicou mais 227 vacinas no mutirão de sábado (25), sendo 41 da primeira dose e 186 da segunda dose. Já na segunda-feira (27), 57 moradores receberam a primeiras doses, 635 a segunda dose e 67 a terceira dose, totalizando 759.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A cidade chegou, assim, a um total de 74.651 vacinas utilizadas desde o início da campanha. Nova Odessa já aplicou 45.438 primeiras doses das vacinas disponíveis, o que representa 74,16% da população total da cidade. Já são 29.215 moradores com esquema vacinal completo (duas doses ou dose única), o equivalente a 47,93% da população, e 229 idosos com a terceira dose.

A vacinação continua diariamente na cidade. Durante a semana, moradores de 12 anos ou mais que ainda não tomaram a primeira dose podem procurar o Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, das 8h às 15h.

Quem tem segunda dose marcada para o dia útil também deve procurar o ginásio, assim como quem perdeu a data. Já os idosos e imunossuprimidos, que estão recebendo a terceira dose em uma unidade de saúde, conforme são convocados por telefone.