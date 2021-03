Nova Odessa confirma quatro mortes pela Covid e iguala pior marca dos últimos dois meses

Esse é o dia com maior número de falecimentos contabilizados desde 11 de janeiro

Quatro mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) foram confirmadas pela Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa nesta sexta-feira (19). Esse é o maior número de óbitos divulgados em um mesmo boletim desde o dia 11 de janeiro, quando o município havia contabilizado seis óbitos pela doença.

Na ocasião, foram seis pacientes que morreram e foram incluídos no boletim daquela data. Nos dias 11 e 19 de fevereiro, quatro óbitos também foram divulgados, mas se trataram de falecimentos ocorridos em 2020 e só foram atualizados ao município no mês passado.

As vítimas que foram incluídas no boletim desta sexta:

– Uma idosa de 74 anos, moradora do Jardim Triunfo, que estava internada em um hospital de Santa Bárbara d’Oeste e faleceu no dia 26 de fevereiro. Ela sofria de diabetes e câncer.

– Uma idosa de 68 anos, moradora do Jardim Capuava, que estava internada na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada e faleceu no último dia 15 de março. Ela sofria de cardiopatia e DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica).

– Uma mulher de 46 anos, moradora do Jardim Monte das Oliveiras. Ela também estava internada na UR do Jardim Alvorada, faleceu no dia 15 de março e sofria de diabetes.

– Um idoso de 69 anos, moradora da Vila Letônia. Ele, que era obeso, estava internado na UR do Alvorada e não resistiu às complicações da Covid-19, vindo a falecer no dia 16 de março

Mortes

Nova Odessa confirmou neste ano 32 mortes pelo novo coronavírus – 12 delas, no entanto, aconteceram em 2020 e só foram incluídas nos boletins epidemiológicos em 2021. Ao todo, 92 pessoas faleceram em virtude da pandemia na cidade.

O boletim desta sexta trouxe ainda 19 novos casos confirmados, elevando para 2.824 o número de infectados pela Covid-19 no município. São 36 pacientes internados, sendo 18 em UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) de outras cidades e 18 na UR do Jardim Alvorada.

Desde a semana passada, a equipe da Saúde Municipal tira dúvidas da população novaodessense sobre a Covid-19 através do “Disque Covid”, que pode ser acessado pela plataforma WhatsApp pelo número (19) 99747-6502. O canal no aplicativo ficou à disposição da comunidade novaodessense na última semana, e responde sempre em horário comercial e nos dias úteis.