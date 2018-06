Nova Odessa conclui capacitação em primeiros-socorros

A Prefeitura de Nova Odessa, através das secretarias de Educação e Saúde, concluiu a capacitação em primeiros-socorros para 433 profissionais da Rede Municipal de Educação. Foram realizados seis encontros com palestras e exercícios práticos ministrados pelo enfermeiro da rede de Saúde municipal André Barros, que explicou como reconhecer situações de risco, controlar sangramentos, minimizar danos e proceder em caso de engasgamento, desmaio ou quedas.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“Manter a calma e providenciar atendimento especializado o mais rápido possível são outras duas dicas fundamentais”, conta ele.

De acordo com a diretora pedagógica da secretaria de Educação, Erika Sanches, participaram das palestras 159 educadoras de creche, 54 professores de educação infantil, 148 professores de ensino fundamental, 12 professores de educação física, 11 professores de arte, 23 diretores, 19 coordenadores pedagógicos e 7 profissionais da equipe técnica da secretaria de Educação.

“Situações de emergência podem ocorrer tanto com crianças quanto com adultos no ambiente escolar. Por isso, comemoramos o fato de termos um preparo específico para lidar com essas situações”, afirma a secretária de Educação, Claudicir Brazilino Picolo.

Por sua vez, o secretário de Saúde, Vanderlei Cocato, destaca a prevenção de acidentes como outro fator importante do treinamento. “Precisamos olhar a saúde para além das questões de tratamento. A prevenção é, sem dúvida, o melhor investimento. Estamos muito satisfeitos com esse batalhão de socorristas”.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.