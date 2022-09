Nova Odessa comemora Sete de Setembro com ato cívico

A comemoração do bicentenário da Independência do Brasil acontece por meio de um Ato Cívico em Nova Odessa, nesta quarta-feira (7), em frente ao Paço Municipal, às 9h. O evento conta com apresentações artísticas e com a inauguração de um monumento em homenagem à data.

A programação tem início com a apresentação da Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, com a execução dos hinos nacional e do município, acompanhando o hasteamento das bandeiras.

Em seguida é a vez da Fanfarra da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professora Alzira Delega Delben, que se apresenta com alunos de 4º e 5º anos.

Se apresentam também alunos da CMEI Agildo Borges, trazendo a natureza como temática, e o ensino fundamental da Emef Salime Abdo, com a apresentação “Derrubando os Muros e Construindo Pontes”.

Ao final do ato será realizada a entrega do “Monumento ao Bicentenário da Independência”, construído em concreto armado e de autoria do servidor público e artista Vanderlei Wilians Vanag, com design do jornalista Vagner Salustiano e da publicitária Bianca Santos, além de apoio do artista novaodessense Aldinho e da equipe da Diretoria de Serviços Urbanos.

OUTRAS CIDADES

Americana e Santa Bárbara d’Oeste contam com desfiles cívicos de Sete de Setembro, que estão sendo retomados após dois anos sem realização, por causa da pandemia da Covid-19.

Em Americana, o desfile acontece na Avenida Brasil, com concentração inicial no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na altura do número 1.293, a partir das 9h.

A concentração para o desfile em Santa Bárbara acontece nas proximidades do Parque Araçariguama e o evento será realizado das 8h às 12h.