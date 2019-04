Nova Odessa começa arrecadação de lacres e garrafas pet

O Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Educação de Nova Odessa dão início a arrecadação de lacres de latas de bebida e garrafas plásticas descartáveis (‘pet’) a partir desta semana nas escolas municipais, estaduais e particulares que participam do projeto e ainda no Clube da Melhor Idade. As duas campanhas serão lançadas simultaneamente em evento realizado nesta quarta-feira (17), às 9h, na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Vereador Osvaldo Luiz da Silva.

Pelo sexto ano consecutivo, o município vai aderir à Campanha de Arrecadação de Lacres, que já é tradicional entre a comunidade escolar novaodessense. Desta vez, a doação será feita para o Lions Clube de Nova Odessa e servirá para ajudar na compra de cadeiras de rodas para os moradores da cidade. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

No ano passado, o município entregou a sua contribuição com o Centro Infantil Boldrini, de Campinas, com o saldo superior a 2,7 milhões de itens, a serem revertidos em recursos para a instituição.

A exemplo do que ocorreu em 2018, este ano a população também poderá contribuir com uma decoração natalina atraente e sustentável em Nova Odessa e, ao mesmo tempo, divulgar a conscientização ambiental com a separação e doação de materiais reaproveitáveis.

Com essa ideia, o Fundo Social de Solidariedade também vai arrecadar garrafas plásticas descartáveis de 2 litros, lavadas, sem rótulos e com tampas. No ano passado, foram arrecadadas mais de 60 mil unidades. Uma competição entre as salas animou os pais e alunos a arrecadarem. Os vencedores foram os 5º anos das escolas Haldrey Michelle Bueno e Augustina Adamson Paiva, além do 4º ano da escola Alzira Ferreira Delegá. Foto: Marcelo Rocha-O Liberal (8)

“São duas campanhas lindas com objetivos distintos, mas igualmente maravilhosos. Por um lado, ajudamos a um clube que presta um relevante serviço à população e, por outro, ajudamos a decorar a cidade e preservar o meio ambiente”, explicou a secretária de Educação, Claudicir Brazilino Picolo.

“Mais uma vez fazemos essa parceria com a Educação para falar de temas tão importantes. Nova Odessa sempre dá o exemplo de cidadania e tenho certeza que desta vez não será diferente”, reitera a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Souza.

Onde doar lacres: Nas 23 escolas municipais e no Clube da Melhor Idade.

Onde doar garrafas: Nas 23 escolas municipais, nas escolas estaduais e nas particulares participantes do projeto e no Clube da Melhor Idade.

A sede do Fundo Social de Solidariedade fica no Clube da Melhor Idade, localizado na Rua Heitor Penteado, 199, no Centro, e o telefone é 3476-6053.

As informações são da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Nova Odessa.