Nova Odessa começa a vacinar moradores de 30 anos ou mais a partir desta segunda

As doses serão aplicadas a partir das 8h no ginásio do Santa Rosa; interessados deverão comparecer no dia da semana correspondente ao mês de aniversário

A Prefeitura de Nova Odessa começa a vacinar a partir desta segunda-feira (19) moradores de 30 anos ou mais, com ou sem comorbidades, contra o coronavírus. A informação foi confirmada no sábado (17), logo após o mutirão de atendimento no Ginásio do Jardim Santa Rosa, no qual foram imunizados mais 478 moradores da cidade de 35 anos ou mais.

Para receber a dose do imunizante, o interessado deverá fazer o pré-cadastro no site e levar no dia da vacinação, o RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente em Nova Odessa.

A prefeitura ressalta que há um limite de atendimento nos dias úteis, para garantir que sempre haja estoques para o dia seguinte. Por isso, as equipes da Secretaria de Saúde distribuem senhas correspondentes ao total de doses das vacinas disponíveis para o dia, a partir das 8h. Eventualmente, ainda de acordo com a administração municipal, também pode haver distribuição de senhas no período da tarde, a partir das 13h.

No próximo sábado (24), a Secretaria de Saúde já confirmou que vai promover mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19 no mesmo posto de vacinação ainda para moradores de 30 anos ou mais.

MÊS DE NASCIMENTO

De segunda a sexta-feira, as equipes da prefeitura atendem no ginásio sempre de acordo com o mês de nascimento. Funciona assim: quem nasceu em janeiro, fevereiro ou março será vacinado sempre às segundas-feiras; quem nasceu em abril, maio e junho às terças; os nascidos em julho e agosto às quartas; os de setembro e outubro às quintas; e nascidos em novembro e dezembro, às sextas-feiras.

Quem não puder comparecer ou não conseguir senha deve retornar no mesmo dia da semana seguinte ou, se houver, nos mutirões de sábado – que são realizados sempre que há vacinas disponíveis no município.