Nova Odessa começa a pagar auxílio de R$ 600 para famílias carentes

A Prefeitura de Nova Odessa deu início na sexta-feira (28) ao pagamento de um auxílio de R$ 600 para 1.640 famílias cadastradas em programas assistenciais. Batizado de Programa NOS (Nova Odessa Solidária), ele tem como objetivo a transferência de renda para segurança alimentar da população vulnerável, diante da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Pagamento do benefício teve início na última sexta-feira – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O auxílio será pago em três parcelas de R$ 200, totalizando um investimento de R$ 1 milhão. As famílias contempladas vão receber um cartão de débito nominal carregado com a primeira parcela. O valor restante será creditado nos dois meses seguintes.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Em cerimônia realizada no Paço Municipal nesta sexta-feira, foram entregues os primeiros 40 cartões com a primeira parcela do benefício. Mais 30 famílias estão sendo convocadas para retirada dos cartões na segunda-feira e a entrega continua por ordem alfabética dos beneficiados.

Os valores poderão ser gastos com gêneros alimentícios em mais de 25 estabelecimentos credenciados de Nova Odessa, ajudando a aquecer o comércio local. O recurso usado no programa foi levantado por meio da renegociação de contratos com fornecedores da prefeitura.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O primeiro grupo que está sendo convocado é composto por 1,1 mil famílias. Em um segundo momento, em data que será divulgada, o benefício será disponibilizado para 550 famílias que perderam os três primeiros prazos para revalidação cadastral. As famílias contempladas estão inscritas nos programas Bolsa Família e no Cesta Básica Municipal.

O Programa NOS foi lançado pelo prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), com foco nas famílias sustentadas por mulheres e que tiveram sua renda comprometida pela pandemia.

“Esse cartão chegou numa boa hora, nesse momento de desemprego que a gente está vivendo. Vai ajudar muito na questão da alimentação. É como nosso prefeito falou, muitas mulheres sobreviviam de fazer faxina e, com a pandemia, muitas estão desempregadas. Vai ajudar muito a nossa família, na minha vida vai fazer toda a diferença”, afirmou Alessandra, moradora do Residencial das Árvores, e uma das 40 famílias que já receberam o cartão.