Nova Odessa celebra Semana do Meio Ambiente

No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta terça-feira (5), a prefeitura de Nova Odessa inicia as comemorações da Semana do Meio Ambiente. Com um calendário repleto de ações que visam à conscientização sobre a importância da educação ambiental, a programação começa às 8h30, com evento no Teatro Municipal Divair Moreira para aproximadamente 150 estudantes das escolas Emef Dante Gazzetta e Cmei Professor Agildo Silva Borges, APAE e escola estadual Joaquim Rodrigues Azenha.

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Durante o restante da semana, eventos alusivos à data serão realizados com a participação de autoridades e convidados. Organizada pela Diretoria de Meio Ambiente, a semana vai envolver adultos e crianças como forma de alertar a comunidade sobre a necessidade de preservação e sustentabilidade do planeta.

“É necessária cooperação entre poder público e a população para que os resultados sejam muito mais positivos. Acreditamos que nossas crianças sejam o elo entre essas duas partes. Por isso, a educação ambiental é fundamental”, afirma a diretora de Meio Ambiente, Parques e Jardins, Fernanda Dagrela.

O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza, presidente do Consórcio PCJ (Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos) e do Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), também destaca o trabalho conjunto como fator de sucesso.

“Temos buscado, em todas essas frentes, fechar um círculo virtuoso de ações que buscam a sustentabilidade. Acredito que a soma de esforços é fundamental para a preservação da vida. Cada um tem que fazer a sua parte”, destaca.

Semana

Na manhã da quarta (6) os alunos da Emef Vereador Osvaldo Luiz da Silva farão uma visita à ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) monitorados por técnicos da Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa).

Quinta-feira (7) é dia de plantio de árvores no bairro Campos Verdes com a presença de cerca de 60 estudantes da Emefei Simão Welsh. A ação terá apoio de agentes do setor de Zoonoses, da Defesa Civil, agentes de trânsito, do Consimares e Consórcio PCJ.

A festividade de encerramento das atividades será na sexta-feira (8), com uma série de apresentações no Teatro Municipal. O Clube da Melhor Idade fará apresentações de coral e dança e os alunos da Emef Professora Therezinha Antonia Malaguetta Merenda vão encenar uma peça e apresentar em libras.

Na oportunidade, o Comdema (Conselho Municipal de Meio Ambiente) também terá uma oportunidade especial.

As informações são da Diretoria de Comunicação de Nova Odessa.