Nova Odessa aplica quarta dose contra a Covid-19 em idosos de 80 anos ou mais

Nova Odessa iniciou nesta segunda-feira (21) a aplicação da quarta dose em idosos de 80 anos ou mais contra o novo coronavírus (Covid-19). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, nas sete UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade. O idoso deve ter tomado o primeiro reforço há quatro meses ou mais para poder receber a nova dose.

Quarta dose começou a ser aplicada em idosos nesta segunda-feira – Foto: Prefeitura de Nova Odessa/Divulgação

Para receber o imunizante, o idoso ou seu acompanhante responsável devem apresentar o CPF e os cartões das vacinas anteriores. Não é necessário agendamento. Já os idosos acamados e internos de ILPIs (Instituições de Longa Permanência) terão a dose agendada pelas equipes das UBSs de cada região da cidade.

“Agora, além dos imunossuprimidos, os idosos com 80 anos ou mais, com no mínimo 4 meses da primeira dose adicional, poderão receber a segunda dose adicional na UBS mais próxima de sua residência. Para receber a vacina, é só procurar a Unidade Básica com CPF e carteira de vacina”, reforçou o secretário de Saúde, Silvio Corsini.

Segundo o “vacinômetro”, 85,58% da população total tem ao menos uma dose da vacina (o equivalente a 99,08% da população elegível, com 5 anos ou mais), além de 93,49% da população com 12 anos ou mais com esquema vacinal completo, e 54,39% da população com 18 anos ou mais com o primeiro reforço.