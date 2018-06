Nova Odessa aplica prova para avaliar ensino municipal

A Secretaria de Educação de Nova Odessa realiza nesta segunda e quinta-feira mais uma edição da Areno (Avaliação do Rendimento Escolar de Nova Odessa). A prova tem como objetivo analisar a qualidade do ensino oferecido na rede pública, e será aplicada aos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Na segunda-feira (25), será aplicada a avaliação de português. Já na quinta-feira (dia 28), será a vez da avaliação de matemática. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

“A avaliação é fundamentada no currículo municipal e tem como objetivo fornecer um diagnóstico mais eficaz da aprendizagem dos alunos que estão nos anos iniciais do Ensino Fundamental. É uma ação da Secretaria de Educação relacionada ao conteúdo”, explica a diretora pedagógica da secretaria, Érika Sanches.

Ainda segundo ela, além da elaboração do caderno de prova dos alunos, os coordenadores pedagógicos elaboraram também documentos específicos, como recomendações iniciais para os professores, recomendações para aplicação da prova, orientação para a correção e uma orientação específica para análise dos resultados da avaliação. “Esperamos que essa avaliação auxilie no planejamento das ações pedagógicas”, afirma Érika.

A secretária de Educação de Nova Odessa, Claudicir Brazilino Picolo, explicou também que a Areno serve como subsídio para “afinar” os processos pedagógicos e para melhorar eventuais deficiências no processo de aprendizagem que poderão ser observados após a aplicação das provas. “Buscamos saber o nível de conhecimento dos nossos alunos e também ver quais pontos precisam ser melhorados e, então, fazer os ajustes necessários”, afirmou Claudicir.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Nova Odessa.