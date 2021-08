Nova Odessa aplica 817 doses em mutirão deste sábado

Pessoas com 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, começam a ser imunizadas nesta segunda

Nova Odessa aplicou 817 doses contra o novo coronavírus (Covid-19) sábado (7), num mutirão de vacinação realizado no Ginásio do Santa Rosa. Foram imunizados moradores a partir dos 22 anos, conforme a nova faixa etária aberta na sexta-feira (06).

A partir desta segunda (9), pessoas com 18 anos ou mais, com ou sem comorbidades, poderão ser imunizadas. A cidade é a primeira da RPT (Região do Polo Têxtil) a anunciar o início da aplicação para essa idade. O calendário estadual prevê a vacinação para terça-feira (10).

O atendimento diário, de segunda a sexta-feira, continua obedecendo ao calendário pelo mês de nascimento da pessoa. Moradores devem fazer antes o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o atendimento da pessoa no Ginásio, reduzindo o tempo de espera.

Todos os interessados na vacina, independente do grupo ou faixa etária, devem levar RG e CPF (ou CNH) e comprovante de endereço recente.

O ginásio fica na Rua João Bassora, nº 500, com portas abertas de segunda a sexta-feira das 8h às 11h45 e das 13h às 15h45 (ou até acabarem as senhas correspondentes às doses disponíveis no dia).